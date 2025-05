Brasil sobe 5 posições no ranking do IDH, mas segue atrás de Colômbia e Argentina Índice da ONU que mede desenvolvimento humano de 193 países voltou a crescer no Brasil após queda durante a pandemia ND Mais|Do R7 06/05/2025 - 23h07 (Atualizado em 06/05/2025 - 23h07 ) twitter

O Brasil subiu cinco colocações no ranking do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), conforme relatório divulgado pelo Pnud (Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas) nesta terça-feira (6). Em 2022, o país ocupava a 89ª posição, passando para a 84ª em 2023. A ONU (Organização das Nações Unidas) calcula o IDH de 193 países com base na expectativa de vida ao nascer, no índice de escolaridade e no PIB (Produto Interno Bruto) per capita.

