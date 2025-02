Brasil x Argentina ao vivo: onde assistir e horário Brasil vai encarar a Argentina nesta sexta-feira (24), às 20h30, na estreia do Campeonato Sul-Americano Sub-20 de futebol ND Mais|Do R7 23/01/2025 - 23h47 (Atualizado em 23/01/2025 - 23h47 ) twitter

O Brasil estreia no Sul-Americano sub-20, na Venezuela, contra a Argentina às 20h30 (de Brasília) desta sexta-feira (24), no Estádio Misael Delgado, em Valencia, e contará com transmissão ao vivo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a partida!

