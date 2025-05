Brasileira de 28 anos ganha bolsa para Harvard por pesquisa inovadora sobre Alzheimer Cientista do Rio Grande do Sul já ganhou prêmio que reconhece os pesquisadores com as mais importantes contribuições para a neurociência... ND Mais|Do R7 02/05/2025 - 23h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 23h00 ) twitter

A cientista brasileira Giovanna Carello Collar, de 28 anos, ganhou uma bolsa de estudos para estudar em Harvard. A bolsa foi conquistada a partir de um estudo sobre Alzheimer feito pela gaúcha, o que a classificou como uma das pesquisadoras de neurociência mais promissoras do mundo.

Saiba mais sobre essa incrível conquista e as descobertas de Giovanna no site do nosso parceiro ND Mais.

