Brasileira encontrada morta no Japão acompanhou GP de Fórmula 1; suspeito do crime é preso Amanda Borges, 30 anos, foi encontrada com sinais de queimaduras em apartamento após viajar para assistir à Fórmula 1; polícia investiga...

ND Mais|Do R7 04/05/2025 - 07h00 (Atualizado em 04/05/2025 - 07h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share