Brasileira relata pavor durante terremoto que derrubou arranha-céu na Tailândia: 'corpo tremia' Autoridades tailandesas confirmaram pelo menos três mortes e outras 50 pessoas feridas no abalo sísmico; apesar do momento de pânico... ND Mais|Do R7 29/03/2025 - 17h45 (Atualizado em 29/03/2025 - 17h45 )

A influenciadora brasileira Angélica Kauer, que registra suas viagens pelo mundo em seu Instagram, relatou que teve uma experiência de quase morte durante o terremoto de 7,7 graus de magnitude na escala Richter que atingiu o sudeste da Ásia nesta sexta-feira (28). Ela estava no arranha-céu que desabou após os tremores em Bangkok, capital da Tailândia e resultou em três mortes, além de outras 50 pessoas feridas, segundo autoridades locais.

Para saber mais sobre essa experiência aterrorizante e os detalhes do ocorrido, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

