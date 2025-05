Brasileiro encontrado morto na Argentina ficou preso em rochedo durante maré alta Família de brasileiro encontrado morto na Argentina fez vaquinha online para trazer o corpo da Argentina para o interior de São Paulo... ND Mais|Do R7 12/05/2025 - 05h06 (Atualizado em 12/05/2025 - 05h06 ) twitter

As autoridades suspeitam que o brasileiro encontrado morto na Argentina tenha se afogado ao ficar preso em uma região rochosa durante a subida da maré. O corpo do engenheiro civil, Rafael Barlete Rodrigues, de 32 anos, foi encontrado por volta do meio-dia, na última quarta-feira (7), no bairro Los Acantilados, em Mar Del Plata.

Para mais detalhes sobre essa trágica história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

