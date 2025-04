Brasileiros barrados em Portugal disparam 721% após governo endurecer regras de imigração Casos de brasileiros impedidos de ingressar em Portugal representam 85% das recusas; novas regras de imigração dificultam regularizar... ND Mais|Do R7 02/04/2025 - 22h46 (Atualizado em 02/04/2025 - 22h46 ) twitter

O número de brasileiros barrados em Portugal aumentou drasticamente em 2024, chegando a 1.470 recusas de entrada no país. O crescimento de 721% em relação aos 179 casos registrados no ano anterior faz com que os brasileiros representem a maioria dos 1.728 impedimentos registrados.

Saiba mais sobre essa situação alarmante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

