Brasileiros deportados dos EUA serão enviados para posto de acolhimento no Aeroporto de Confins

O governo federal anunciou, nessa terça-feira (28), que montará um posto de acolhimento humanitário para receber os brasileiros deportados dos Estados Unidos. A unidade vai funcionar no Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, terminal para onde os voos fretados pelo governo norte-americano estão sendo destinados.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e as condições de acolhimento no Brasil consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

