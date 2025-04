Brasileiros que compram iPhone nos EUA podem pagar até 30% a mais após tarifaço de Trump Analistas de banco estadunidense projetam aumento em produtos da Apple após tarifas de Donald Trump; motivo é que peças são montadas... ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 23h45 (Atualizado em 07/04/2025 - 23h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vão encarecer os preços de eletrônicos na América do Norte, incluindo os modelos de iPhone e smartwatches procurados por brasileiros que viajam ao país. O aumento é projeto por analistas do UBS Wealth Management, que apontam para encarecimento entre 19% e 29% nos preços dos aparelhos da Apple, a depender de onde ocorre a montagem.

Saiba mais sobre como essas tarifas podem impactar suas compras consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Piloto de Florianópolis garante o pódio na Copa Beto Carrero de Kart

Procurados no mundo: ‘Viúva Negra’ está entre brasileiros mais perigosos da lista da Interpol

JEC confirma mais um reforço para a Série D 2025