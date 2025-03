Breaking Bad da Maré? Quem é ‘químico’ de facção criminosa preso após fazer harmonização facial Conhecido como "Chocolate", ele é um dos chefes da facção criminosa e passou por harmonização facial na tentativa de despistar a polícia... ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 19h46 (Atualizado em 13/03/2025 - 19h46 ) twitter

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu o traficante Luiz Carlos de Lomba, conhecido como “Chocolate”, nesta quinta-feira (13). Ele é apontado como um dos chefes da facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro) que atua no Complexo da Maré, na zona norte da cidade.

Saiba mais sobre a prisão e as atividades de Chocolate consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

