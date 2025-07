Briga de torcidas de Avaí e Figueirense termina com seis presos na Grande Florianópolis Dois adolescentes foram apreendidos durante a briga de torcidas de Avaí e Figueirense; um dos abordados portava um soco-inglês em formato... ND Mais|Do R7 03/07/2025 - 11h17 (Atualizado em 03/07/2025 - 11h17 ) twitter

Uma briga de torcidas envolvendo membros da TMA (Torcida Mancha Azul), do Avaí, e da Toga (Torcida Organizada Gaviões Alvinegros), do Figueirense, resultou em seis pessoas presas na tarde desta terça-feira (1°), em São José. De acordo com a PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina), dois adolescentes foram apreendidos e encaminhados à delegacia da Polícia Civil, enquanto quatro adultos foram detidos pela Guarda Municipal de São José (GMSJ).

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

