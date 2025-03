Briga em bar termina com cliente morto a facadas no Oeste de SC Após uma discussão, dois homens partiram para agressões e um deles foi morto por arma branca em Santa Terezinha do Progresso ND Mais|Do R7 03/03/2025 - 14h27 (Atualizado em 03/03/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 57 anos foi morto, na noite do domingo (2), depois de uma discussão em um bar no interior de Santa Terezinha do Progresso, no Oeste de Santa Catarina. Conforme as informações da Polícia Militar, o homem já estava sem vida quando os policiais chegaram ao local. Ele sofreu ferimentos de faca no peito e no braço esquerdo.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Saiba quem é o adolescente de 15 anos que morreu afogado em Gaspar

Unesc abre inscrições para orientar empreendedores de SC que buscam expandir negócios

‘Anora’: sobre o que é o filme que ‘roubou’ o Oscar de Fernanda Torres e ‘Ainda Estou Aqui’