Briga em bar termina com homem assassinado a facadas em SC A vítima, de 29 anos, teria se envolvido em uma briga em um bar no bairro Martelo, em Caçador, no Meio-Oeste ND Mais|Do R7 11/05/2025 - 05h06 (Atualizado em 11/05/2025 - 05h06 )

ND Mais

Um homem de 29 anos foi brutalmente assassinado a facadas no pescoço na madrugada deste sábado (10), em Caçador, no Meio-Oeste catarinense. A vítima foi encontrada já sem vida ao lado de um bar, na Avenida Albino Phelippe Potrich, no bairro Martello.

