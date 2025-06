Briga entre vigias termina com vítima em estado grave na Serra da Rocinha, no Extremo Sul de SC Tentativa de homicídio ocorreu na obra da BR-285, em Timbé do Sul ND Mais|Do R7 20/06/2025 - 02h55 (Atualizado em 20/06/2025 - 02h55 ) twitter

Uma briga entre vigias que trabalham na obra da Serra da Rocinha, na BR-285, em Timbé do Sul, deixou um homem em estado grave. A ocorrência foi registrada pela PM (Polícia Militar) na noite dessa quarta-feira (18), na região do Extremo Sul de Santa Catarina. De acordo com informações apuradas pelos policiais, os dois se envolveram em uma discussão relacionada ao uso de equipamento de comunicação no local de trabalho. A discussão evoluiu e a vítima foi atingida por um canivete, que foi encontrado em posse do suspeito.

