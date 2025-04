Briga no Aeroporto de Florianópolis expõe transporte ilegal; entenda quem fiscaliza Em 12 de abril, um homem acusado de prestar serviço clandestino foi agredido no terminal. Concessionária cobra fiscalização de órgãos... ND Mais|Do R7 18/04/2025 - 21h25 (Atualizado em 18/04/2025 - 21h25 ) twitter

O recente caso de agressão a um motorista, no Aeroporto de Florianópolis, reacendeu o debate sobre transporte ilegal na capital catarinense. Na ocasião, um homem foi acusado de realizar o serviço clandestinamente e acabou agredido por trabalhadores de plataformas por aplicativo. Às vésperas dos feriados de Páscoa e Tiradentes, período no qual o terminal projeta receber 456 voos domésticos e internacionais, a movimentação deve ser ainda maior do que nos dias convencionais, como a data em que ocorreu o incidente mencionado.

Para entender melhor a situação e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

