Briga por supino gerou tiroteio em academia de Lages: ‘Poderia ter sido uma chacina’

O tiroteio em academia de Lages, que deixou duas pessoas feridas, foi motivado pela disputa por um banco para realização de supino, diz a Polícia Civil de Santa Catarina. O caso foi registrado no fim da tarde dessa terça-feira (24), quando um aluno do estabelecimento discutiu com um colega e precisou ser contido por outras duas pessoas.

Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

