‘Brincava embaixo da cueca’, diz mãe de menino autista abusado por professor de creche em SC

Após o professor de uma creche de Florianópolis ser preso por abusar sexualmente de crianças e produzir materiais de pornografia infantil com as vítimas, a mãe de um dos meninos abusados conversou com o Cidade Alerta SC e relatou ter se sentido “destruída” ao saber dos crimes. A mulher, que preferiu não ser identificada, disse que seu filho era aluno do professor há quatro anos. “Descobrir que tem fotos das crianças… quantas fotos do meu filho não devem estar ali?”, lamentou. Todas as vítimas são meninos com menos de seis anos.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

