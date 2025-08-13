BRK diz que revogação pode atrasar saneamento e vai à Justiça para manter contrato em Blumenau Concessionária contesta revogação do 5º aditivo e afirma que medida pode atrasar metas de saneamento em Blumenau ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 21h37 (Atualizado em 12/08/2025 - 21h37 ) twitter

A BRK Ambiental anunciou que recorreu à Justiça para contestar o decreto da Prefeitura de Blumenau que revogou o 5º termo aditivo ao contrato de concessão dos serviços de coleta e tratamento de esgoto. Segundo a empresa, a medida busca “assegurar o cumprimento do aditivo contratual” e evitar prejuízos às metas de universalização do saneamento no município.

Segundo a empresa, a medida busca "assegurar o cumprimento do aditivo contratual" e evitar prejuízos às metas de universalização do saneamento no município.

