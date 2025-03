BRT em Florianópolis: obras para corredores exclusivos de ônibus devem começar em 2025 Projeto de R$ 159 milhões do Ministério das Cidades prevê corredores entre terminais urbanos; prefeitura estima início das obras ainda... ND Mais|Do R7 27/03/2025 - 21h28 (Atualizado em 27/03/2025 - 21h28 ) twitter

As obras para implantação do BRT em Florianópolis podem começar ainda em 2025, segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Rafael Hahne. O sistema, previsto há dez anos no Plamus (Plano de Mobilidade Urbana Sustentável), será viabilizado com investimento de R$ 159 milhões do Ministério das Cidades.

