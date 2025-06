Bruna Biancardi surpreende internautas com revelação inédita sobre casamento com Neymar Apesar de chamar a influenciadora de esposa, Neymar negou em março os boatos de que o casal já tinha data marcada para o casamento ND Mais|Do R7 08/06/2025 - 17h36 (Atualizado em 08/06/2025 - 17h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A influenciadora Bruna Biancardi surpreendeu os seguidores no sábado (7) ao revelar que já é casada com o jogador Neymar Júnior. Ela está grávida de seis meses da segundo filha do casal, que se chamará Mel. Bruna Biancardi abriu uma “caixinha de perguntas” no Instagram e respondeu a um seguidor que questionou quando seria o casamento com Neymar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa surpreendente revelação!

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Cachorro ‘sufocado’ por coleira cai de prédio e é salvo no último segundo da queda no DF

‘Príncipe do Gelo’: arqueólogos descobrem criança enterrada há 1.350 anos com artigos luxuosos

Junho Vermelho: campanha em Itajaí reforça importância da doação de sangue