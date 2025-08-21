Logo R7.com
Bruninho, do vôlei, lança biografia em Florianópolis com livraria lotada na ‘cidade do coração’

Revelado em Florianópolis, Bruninho lança livro com grande plateia e fala da trajetória no vôlei

Na cidade em que foi descoberto para o vôlei, o jogador Bruninho lançou a sua biografia, “Entre Sombras e Vitórias“, com a presença de uma grande torcida. O levantador, eleito melhor do mundo e medalha de ouro na Olimpíada do Rio, pode ver que o local onde começou a escrever a sua história o apoia como nos tempos da Cimed.

