Bruninho, do vôlei, lança biografia em Florianópolis com livraria lotada na 'cidade do coração' Revelado em Florianópolis, Bruninho lança livro com grande plateia e fala da trajetória no vôlei ND Mais|Do R7 21/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 21/08/2025 - 09h38 )

ND Mais

Na cidade em que foi descoberto para o vôlei, o jogador Bruninho lançou a sua biografia, “Entre Sombras e Vitórias“, com a presença de uma grande torcida. O levantador, eleito melhor do mundo e medalha de ouro na Olimpíada do Rio, pode ver que o local onde começou a escrever a sua história o apoia como nos tempos da Cimed.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes desse emocionante lançamento!

