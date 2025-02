Brusque goleia o Concórdia de virada e encaminha classificação no Catarinense Brusque saiu atrás no placar, virou o confronto e bateu o time da casa em partida válida pela 10° rodada do Campeonato Catarinense

ND Mais|Do R7 17/02/2025 - 01h25

