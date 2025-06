Brusque monitora elevação do rio Itajaí-Mirim após 73 mm de chuva em 24 horas Nível de rio Itajaí-Mirim poderá chegar a 4,20 metros, trazendo risco de alagamentos pontuais na cidade ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 02h35 (Atualizado em 24/06/2025 - 02h35 ) twitter

A Defesa Civil alertou que está monitorando a elevação do nível do rio Itajaí-Mirim, em Brusque. O rio pode atingir a marca de 4,20 metros por volta das 18h30 desta segunda-feira (23), o que traz o risco de alagamentos pontuais na cidade, especialmente na região dos fundos do loteamento EMA II. Conforme a Prefeitura de Brusque, esta previsão ainda pode ser revista ao longo do dia, dependendo do comportamento do rio em Botuverá, que influencia diretamente o nível no município.

Para mais detalhes sobre a situação e as medidas de monitoramento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

