Brusque perde para o Anápolis e Figueirense entra na zona de rebaixamento da Série C

O Brusque saiu na frente, mas sofreu a virada do Anápolis e perdeu por 2 a 1 neste domingo, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO), pela 16ª rodada da Série C.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a partida e suas implicações na tabela!

