Brusque perde para o Anápolis e Figueirense entra na zona de rebaixamento da Série C
Brusque tomou a virada do Anápolis neste domingo, em Goiás, e o resultado fez o Figueirense entrar na zona de rebaixamento da Série...
O Brusque saiu na frente, mas sofreu a virada do Anápolis e perdeu por 2 a 1 neste domingo, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO), pela 16ª rodada da Série C.
