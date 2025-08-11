Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Brusque perde para o Anápolis e Figueirense entra na zona de rebaixamento da Série C

Brusque tomou a virada do Anápolis neste domingo, em Goiás, e o resultado fez o Figueirense entrar na zona de rebaixamento da Série...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O Brusque saiu na frente, mas sofreu a virada do Anápolis e perdeu por 2 a 1 neste domingo, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO), pela 16ª rodada da Série C.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a partida e suas implicações na tabela!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.