Brusque recebe carros super-híbridos com chegada da DVA BYD Nova loja destaca novidade da categoria no mercado e amplia o número de veículos eletrificados na cidade e região ND Mais|Do R7 03/04/2025 - 22h26 (Atualizado em 03/04/2025 - 22h26 )

A BYD Auto Brasil chega a Brusque por meio de mais uma unidade do Grupo DVA em Santa Catarina. Recém-inaugurada, a loja traz como diferencial os veículos super-híbridos da marca, que combinam eficiência energética, autonomia superior e alto desempenho. Com a chegada à região, o objetivo da DVA BYD é ampliar os pontos de vendas de veículos eletrificados em cidades estratégicas do Estado, aproximando a líder deste segmento e os interessados em conhecer e adquirir um carro que une inovação e sustentabilidade.

