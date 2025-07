Brusque volta ao G-8 da Série C ao vencer o Maringá em jogo que teve bomba atirada no campo Time do Brusque se recupera na Série C do Brasileiro ao vencer o Maringá por 2 a 0 nesta segunda-feira (14)

ND Mais|Do R7 15/07/2025 - 10h37 (Atualizado em 15/07/2025 - 10h37 ) twitter

