Brusque x Athletico-PR pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo com imagens Brusque inicia luta por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil; equipe catarinense vem de longa invencibilidade ND Mais|Do R7 01/05/2025 - 05h00 (Atualizado em 01/05/2025 - 05h00 )

Brusque e Athletico-PR se enfrentam na tarde desta quinta-feira (1º) pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola na Arena Joinville a partir das 16h (de Brasília). A partida acontece no Norte de Santa Catarina uma vez que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) exige um estádio com ao menos 10 mil lugares para esta etapa da competição.

