Brusque x Figueirense pela Série C: onde assistir e horário Brusque x Figueirense se enfrentam neste domingo (6) em jogo decisivo na luta por uma vaga na próxima fase da Série C ND Mais|Do R7 06/07/2025 - 03h15 (Atualizado em 06/07/2025 - 03h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Ainda com chances remotas de seguir vivo na luta pelo acesso, o Figueirense visita o Brusque em confronto catarinense pela 11ª rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo (6). A bola rola no estádio Augusto Bauer a partir das 19h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes deste confronto!

Leia Mais em ND Mais:

HRO aplica medicação para AME pela primeira vez

‘Côza linda de ver!’: paraíso de Florianópolis surpreende pescadores com mais de 10 mil tainhas

Vai ter forró, quentão e pião: Curta o Parque vira festa julina no coração de Florianópolis