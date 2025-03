Buscas por adolescente desaparecido em praia de Florianópolis completam 48h sem resposta As buscas pelo jovem de 13 anos, desaparecido desde a tarde de domingo (9) na Praia dos Ingleses, se encerraram nesta terça-feira (... ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 00h44 (Atualizado em 12/03/2025 - 00h44 ) twitter

Desde as 18h do último domingo (9), um adolescente segue desaparecido após entrar no mar na Praia dos Ingleses, no Norte da Ilha, em Florianópolis. Nesta terça-feira (11), o Corpo de Bombeiros encerrou o segundo dia de buscas, ainda sem informações sobre o paradeiro do jovem.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as buscas e a situação do adolescente.

