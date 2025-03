Busto histórico de Olavo Bilac é furtado e vandalizado em Blumenau Caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (26), em Blumenau ND Mais|Do R7 27/03/2025 - 18h26 (Atualizado em 27/03/2025 - 18h26 ) twitter

O busto histórico de Olavo Bilac, localizado na praça em frente ao Procon de Blumenau, foi furtado na madrugada desta quarta-feira (26). Além disso, o suporte do monumento também foi vandalizado e derrubado.

Para mais detalhes sobre este ato de vandalismo e as ações da prefeitura, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

