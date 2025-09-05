Butantan altera embalagens após 11 bebês receberem soro por engano em SC Alteração busca evitar confusão com vacinas; em Canoinhas, 11 bebês receberam soro por engano, mas não tiveram sequelas ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 21h57 (Atualizado em 04/09/2025 - 21h57 ) twitter

O Instituto Butantan mudou as embalagens de soros antiveneno de jararaca para evitar erros de aplicação. A decisão ocorreu pouco antes do episódio em que 11 bebês da maternidade do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, em Santa Catarina, receberam por engano soro contra veneno de jararaca no lugar da vacina contra hepatite B.

