Butantan altera embalagens após 11 bebês receberem soro por engano em SC
Alteração busca evitar confusão com vacinas; em Canoinhas, 11 bebês receberam soro por engano, mas não tiveram sequelas
O Instituto Butantan mudou as embalagens de soros antiveneno de jararaca para evitar erros de aplicação. A decisão ocorreu pouco antes do episódio em que 11 bebês da maternidade do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, em Santa Catarina, receberam por engano soro contra veneno de jararaca no lugar da vacina contra hepatite B.
O Instituto Butantan mudou as embalagens de soros antiveneno de jararaca para evitar erros de aplicação. A decisão ocorreu pouco antes do episódio em que 11 bebês da maternidade do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, em Santa Catarina, receberam por engano soro contra veneno de jararaca no lugar da vacina contra hepatite B.
Para saber mais sobre as mudanças e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para saber mais sobre as mudanças e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: