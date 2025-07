Butantan se pronuncia após 11 bebês receberem soro contra veneno de cobra por engano em SC Em nota, o Instituto Butantan afirmou que a armazenagem e administração dos produtos são de responsabilidade das unidades de saúde ND Mais|Do R7 18/07/2025 - 00h57 (Atualizado em 18/07/2025 - 00h57 ) twitter

O Instituto Butantan, fabricante do antídoto contra veneno de cobra, se manifestou após a aplicação equivocada do soro antiofídico em 11 recém-nascidos no Hospital Santa Cruz, em Canoinhas, no Planalto Norte catarinense. Em nota, o Instituto afirmou que a armazenagem e administração dos produtos são de responsabilidade das unidades de saúde, e que a padronização dos rótulos e embalagens é definida pelo Ministério da Saúde, por meio do PNI (Programa Nacional de Imunizações), independentemente do fabricante.

Saiba mais sobre essa situação preocupante e as implicações para os bebês no nosso parceiro ND Mais.

