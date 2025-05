Cabeleireira morta pelo ex em SP detalhou em carta o terror que vivia antes do crime A cabeleireira morta pelo ex-namorado morava na Zona Sul de São Paulo; cerca de um ano antes, ela relatou em uma carta as violências... ND Mais|Do R7 11/05/2025 - 23h06 (Atualizado em 11/05/2025 - 23h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A cabeleireira morta pelo ex-namorado deixou uma carta relatando as diversas ameaças que sofria antes do crime, ocorrido na madrugada de sábado (4), no bairro do Grajaú, Zona Sul de São Paulo. Ela havia registrado medidas protetivas contra o suspeito após ele invadir a casa dela com uma faca. O homem está foragido.

Para entender todos os detalhes dessa trágica história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Defesa Civil classifica como tornado fenômeno que deixou 65 desalojados no Oeste de SC

FOTOS: Apartamentos temáticos viram atração turística na cidade mais alemã do Brasil

Dia das Mães: histórias que unem coragem, recomeço e apoio coletivo