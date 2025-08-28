Cabos rompem, ‘soltam’ navio e acionam protocolo de emergência no Porto de Itajaí Em nota, Porto de Itajaí informou que ninguém se feriu durante incidente ocorrido com navio nesta quarta-feira (27) ND Mais|Do R7 28/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 28/08/2025 - 07h58 ) twitter

Na manhã desta quarta-feira (27), por volta das 6h50, ocorreu o rompimento de cabos de amarração do navio Vicente Pinzón, que estava atracado no cais da área arrendada no Porto de Itajaí. O navio acabou se “soltando”, exigindo que o terminal organizasse uma verdadeira operação.

