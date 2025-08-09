Caça a asteroides com apoio da Nasa: projeto da UFSC abre inscrições para novas participantes Mulheres e meninas a partir de 13 anos de todo o Brasil podem participar da equipe, que usa imagens de telescópio para detectar asteroides... ND Mais|Do R7 09/08/2025 - 04h56 (Atualizado em 09/08/2025 - 04h56 ) twitter

O projeto Meninas na Ciência, ligado à UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), seleciona mulheres e meninas a partir de 13 anos para integrar o Programa Caça Asteroides, iniciativa do MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações) em parceria com a Nasa. As participantes recebem treinamentos, atuam na análise de imagens astronômicas para identificar novos corpos celestes, e ainda podem conquistar certificados e medalhas.

