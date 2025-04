Caça aos ovos e mais: o que fazer com as crianças nesta Páscoa no Litoral Norte de SC Páscoa no Litoral Norte catarinense contará com diversos atrativos infantis; confira ND Mais|Do R7 19/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 19/04/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com a chegada do feriadão de Páscoa, muitas famílias aproveitam a folga para viajar e curtir momentos de lazer com as crianças. No Litoral Norte de Santa Catarina, o cenário é perfeito para isso. A região conta com praias, clima agradável e uma série de atividades temáticas pensadas para os pequenos. Para quem viajou em família, não faltam opções para garantir diversão e descanso na medida certa.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para descobrir todas as sugestões e garantir uma Páscoa inesquecível para as crianças! saiba mais.

Leia Mais em ND Mais:

FOTOS: Como é por dentro do resort de luxo para idosos em Indaial

Figueirense tem o desafio de ‘contrariar a estatística’ na Série C

Chapecó terá o primeiro sistema anti-granizo do Oeste de SC