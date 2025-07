Caça ilegal: homem é preso com 178 munições e 37 carcaças de aves silvestres em SC Suspeito foi detido em Praia Grande após denúncia sobre crime ambiental praticado no interior do Parque Nacional de Aparados da Serra... ND Mais|Do R7 08/07/2025 - 07h37 (Atualizado em 08/07/2025 - 07h37 ) twitter

Um homem foi preso em flagrante pela PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina), por meio do CPMA (Comando de Polícia Militar Ambiental), pelos crimes de caça ilegal de animais e porte ilegal de armas. A prisão aconteceu na noite do último sábado (5), no município de Praia Grande.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação.

