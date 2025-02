Cacau Menezes: ‘Deep State’, expressão que está da moda nos EUA e, cada vez mais, por aqui E como identificar um membro do 'deep state' em terras brasileiras? Os nomes mudam conforme os ventos da política, mas estão sempre... ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 00h05 (Atualizado em 25/02/2025 - 00h05 ) twitter

O termo deep state — Estado paralelo, em tradução ao português — tem origem na expressão turca derin devlet, que se referia a uma rede de civis e militares criada para preservar a ordem secular idealizada por Mustafa Kemal Atatürk.

Para entender mais sobre essa intrigante expressão e suas implicações no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

