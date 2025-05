Cachorra com focinho preso por fita isolante é encontrada em SC Animal estava seguro com a tutora e continuará sendo monitorada após flagrante de maus-tratos ND Mais|Do R7 21/05/2025 - 04h55 (Atualizado em 21/05/2025 - 04h55 ) twitter

As buscas pela cachorra que teve o focinho amarrado com fita isolante terminaram na tarde desta segunda-feira (19). O animal foi encontrado em segurança na casa da própria tutora, em Massaranduba, no Norte catarinense. A vereadora Franciele Ronchi (União Brasil) informou, pelas redes sociais, que recebeu uma mensagem após o encerramento das buscas, indicando que a cadela havia retornado para casa.

Para saber mais sobre essa história e o futuro da cachorra, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

