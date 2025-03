Cachorra resgatada em ponte de Joinville se recupera, passeia em parque e ganha adotante A cadela Veneza foi encontrada com sinais de traumatismo craniano e hematomas na face, além de uma lesão perfurante na região craniana... ND Mais|Do R7 27/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 27/03/2025 - 22h45 ) twitter

A cachorra Veneza, resgatada ferida na noite de terça-feira (25) em Joinville, permanece em tratamento no CBEA (Centro de Bem-Estar Animal) do município. A cadela, que havia sido encontrada com sinais de traumatismo craniano e hematomas na face, além de uma lesão perfurante na região craniana, passou por exames de sangue e raio-x.

Saiba mais sobre a recuperação de Veneza e sua nova chance de vida consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

