Cachorro que teve tratamento negado morre um dia após prisão de ex-tutora em Joinville

O caso do cachorro que teve tratamento negado terminou de forma trágica. Resgatado e levado ao CBEA (Centro de Bem-Estar Animal) em 1º de agosto, dia da prisão da ex-tutora, o animal morreu no dia seguinte, dia 2. A ocorrência chegou à polícia após denúncia da ONG Patinhas Carentes.

Saiba mais sobre essa triste história e as implicações legais no caso consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

