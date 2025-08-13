Cachorro que teve tratamento negado morre um dia após prisão de ex-tutora em Joinville
Nos áudios a tutora cogita a eutanásia do animal, alegando não querer arcar com os custos do tratamento
O caso do cachorro que teve tratamento negado terminou de forma trágica. Resgatado e levado ao CBEA (Centro de Bem-Estar Animal) em 1º de agosto, dia da prisão da ex-tutora, o animal morreu no dia seguinte, dia 2. A ocorrência chegou à polícia após denúncia da ONG Patinhas Carentes.
