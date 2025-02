Cachorros na praia? Projeto de lei propõe liberar pets em Florianópolis Atualmente a presença de cachorros na praia é proibida pela legislação municipal; Florianópolis seria primeira capital a liberar pets... ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 16h47 (Atualizado em 11/02/2025 - 16h47 ) twitter

A prefeitura de Florianópolis propôs um projeto de lei que permite a circulação de cachorros na praia. Um primeiro projeto será enviado para a Câmara dos Vereadores nesta terça-feira (11), que revoga a legislação que proíbe a presença dos pets nas praias.

Saiba mais sobre essa proposta que pode mudar a relação dos moradores e turistas com as praias de Florianópolis, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

