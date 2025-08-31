Logo R7.com
Cadáver no freezer: confira os detalhes da condenação da mulher que matou o marido em SC

Sessão que durou mais de 25 horas é considerada uma das mais longas da região; crime ocorreu em Lacerdópolis.

Cláudia Tavares Hoeckler, acusada de matar o próprio marido e esconder o corpo em um freezer, foi condenada a 20 anos e 24 dias de prisão em regime fechado, nesta sexta-feira (29). A ré foi condenada pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica.

