Cadáver no freezer: confira os detalhes da condenação da mulher que matou o marido em SC

Cláudia Tavares Hoeckler, acusada de matar o próprio marido e esconder o corpo em um freezer, foi condenada a 20 anos e 24 dias de prisão em regime fechado, nesta sexta-feira (29). A ré foi condenada pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

