Cães em freezer: mais três animais morrem durante resgate em sítio na Grande Florianópolis Galpões em que cachorros foram encontrados em situação degradante serão destruídos; trabalhos devem durar mais dez dias ND Mais|Do R7 12/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 09h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Ao menos 40 animais continuam no sítio em que cães mortos em freezer foram localizados em Biguaçu, na Grande Florianópolis. Três morreram durante as ações de resgate.

Para mais detalhes sobre essa triste situação e as ações de resgate, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Ressacada vive dia de festa e registra o segundo maior público da temporada

VÍDEO:Banda Municipal transforma escolas em palcos para educação musical gratuita em Blumenau

Risco de depressão triplica entre universitários com hábitos pouco saudáveis, revela pesquisa