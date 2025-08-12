Logo R7.com
Cães em freezer: mais três animais morrem durante resgate em sítio na Grande Florianópolis

Galpões em que cachorros foram encontrados em situação degradante serão destruídos; trabalhos devem durar mais dez dias

ND Mais|Do R7

Ao menos 40 animais continuam no sítio em que cães mortos em freezer foram localizados em Biguaçu, na Grande Florianópolis. Três morreram durante as ações de resgate.

