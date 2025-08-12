Cães em freezer: mais três animais morrem durante resgate em sítio na Grande Florianópolis
Galpões em que cachorros foram encontrados em situação degradante serão destruídos; trabalhos devem durar mais dez dias
Ao menos 40 animais continuam no sítio em que cães mortos em freezer foram localizados em Biguaçu, na Grande Florianópolis. Três morreram durante as ações de resgate.
