Cães famintos, feridos e presos por correntes: cena leva à prisão por maus-tratos em SC

Um caso chocante de crueldade contra animais mobilizou a Polícia Civil de Santa Catarina, resultando em prisão por maus-tratos de um homem de 38 anos, em Faxinal dos Guedes, no Oeste de Santa Catarina. A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima recebida pelos canais oficiais da instituição.

Para saber mais sobre essa triste realidade e as ações tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

