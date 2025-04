Cães infestados de carrapatos são resgatados e homem é preso por maus-tratos em SC Animais estavam debilitados e foram encontrados em ambiente insalubre, sem água ou alimentos à disposição em imóvel de Joinville ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 07h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 07h00 ) twitter

Três cachorros foram resgatados na manhã desta quinta-feira (24) no bairro Boehmerwald, zona Sul de Joinville. Os animais estavam infestados de parasitas e debilitados. O tutor, um homem de 27 anos, foi preso em flagrante pelo crime de maus-tratos.

Saiba mais sobre essa triste situação e as medidas tomadas pelas autoridades consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

