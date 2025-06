Café com Insights reúne empresários do Oeste de SC para debater liderança e sucessão Evento promovido pelo Grupo ND fomenta networking e troca de experiências entre lideranças empresariais da região ND Mais|Do R7 28/06/2025 - 04h55 (Atualizado em 28/06/2025 - 04h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Empresários de diversos setores do Oeste de Santa Catarina se reuniram na manhã desta quinta-feira (26) para a terceira edição do Café com Insights, promovido pelo Grupo ND, na sede da emissora, em Chapecó. O encontro foi marcado por um café da manhã e uma palestra voltada a temas essenciais do universo corporativo, com foco em liderança e sucessão.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e saber mais sobre o evento que está moldando o futuro das lideranças empresariais!

Leia Mais em ND Mais:

Nova lei restringe uso de verba pública para shows com conteúdo impróprio em Chapecó; entenda

Presidente da Aurora Coop recebe maior honraria da indústria brasileira

Defensoria aponta violações e Justiça determina ‘esvaziamento emergencial’ em presídio de SC