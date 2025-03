Café vira luxo e carne some da mesa: inflação de alimentos muda realidade de famílias de SC Com alta nos preços, famílias de Florianópolis, capital com a maior inflação do segmento, trocam alimentos básicos por opções mais... ND Mais|Do R7 16/03/2025 - 10h45 (Atualizado em 16/03/2025 - 10h45 ) twitter

Em uma quinta-feira de março, Silvânia*, de 38 anos, e Antônio*, de 31, foram a um mercado atacadista de Florianópolis fazer compras de itens básicos para alimentação, que consomem cerca de 80% do salário do casal. “No mercado, compramos só o essencial, como café… bem, café não dá mais para comprar, tivemos que trocar por achocolatado”, lamenta o casal, compartilhando um cenário de malabarismos para adequar o salário no final do mês.

Não perca a oportunidade de entender como a inflação de alimentos está transformando a vida das famílias em Santa Catarina. Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

