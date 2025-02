Cágado raro que pode viver até 100 anos é resgatado em SC e ganha lar em parque De acordo com o biólogo Christian Raboch Lempek, o animal capturado em Jaraguá do Sul pode viver até 100 anos ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 12h27 (Atualizado em 20/01/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma espécie rara de cágado-de-barbicha, cujo nome científico é Phrynops hilarii, ganhou um novo lar em Jaraguá do Sul: o Parque da Inovação, no bairro Três Rios do Sul. O animal foi encontrado às margens do Rio Molha, na área urbana do bairro Barra do Rio Molha, na última sexta-feira (17).

Saiba mais sobre essa incrível história e a importância da preservação ambiental consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

A atuação silenciosa e eficiente de Orvino

Desavença antiga entre vizinhos resulta em golpes de facão e homem preso em Chapecó

Afogamento deixa adolescente em estado grave na UTI em Chapecó