Caiu na malha fina? Receita abre consulta para restituição de lote residual do IR nesta sexta Contribuinte deve realizar a consulta da restituição do Imposto de Renda e confirmar se o valor e seus dados estão corretos; valor... ND Mais|Do R7 21/02/2025 - 05h25 (Atualizado em 21/02/2025 - 05h25 )

A consulta da restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física vai ser aberta nesta sexta-feira (21), a partir das 10h. A operação pode ser feita pela página da Receita Federal. Quem não estiver neste lote continua na malha fina.

Saiba mais sobre como consultar e garantir sua restituição no site do nosso parceiro ND Mais.

